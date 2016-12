Vorschau (19:01) Kreditvergabe gewinnt an Dynamik Nach einigen Monaten mit eher durchwachsenen Nachrichten von der Kreditfront zeichnen die November-Daten zu den Ausleihungen der Banken im Euroraum wieder ein positiveres Bild. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) zogen sowohl die Ausleihungen an Unternehmen als auch jene an Haushalte im abgelaufenen Monat etwas an. Damit verbessert sich der Ausblick für die Kreditvergabe an den Privatsektor – wenn auch nur sehr allmählich. Die Ausleihungen an Unternehmen, bereinigt um Kreditverkäufe und -verbriefungen, legten im Jahresvergleich um 2,2% zu – nach 2,1% im Oktober. Die Ausleihungen an Haushalte erhöhten sich von 1,8% auf 1,9%. Einen deutlichen Anstieg verzeichnete die Kreditvergabe für Wohnimmobilien – von leicht nach unten revidierten 2,2% im Oktober auf jetzt 2,6%. In den Monaten zuvor war die Erholung bei der Kreditvergabe ein wenig zum Stillstand gekommen, die insbesondere die ersten Monate dieses Jahres geprägt hatte. Das hatte Sorgen um die Robustheit des Aufschwungs geschürt. Auch für die EZB steht die Kreditvergabe in einem besonderen Fokus. Anfang Dezember hatte sie ihr Anleihekaufprogramm (Quantitative Easing, QE) gar über März hinaus bis Dezember 2017 verlängert. Sie will damit langfristig günstige Finanzierungsbedingungen im Euroraum sicherstellen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 30.12.2016: Berichterstattung von Mark Schrörs auf den Seiten 1 und 5

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Mark Schrörs auf Seite 6

