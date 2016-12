Vorschau (19:01) Gategroup übernimmt Kontrolle über Servair Die zum chinesischen HNA-Konzern gehörende Schweizer Bordverpflegungsgesellschaft Gategroup übernimmt die Kontrolle über ihren französischen Konkurrenten Servair und steigt damit zum weltweit größten Flug-Cateringunternehmen auf. Air France-KLM teilte mit, 49,99% des Servair-Kapitals an Gategroup verkauft zu haben. Servair sei mit 475 Mill. Euro bewertet worden. Air France-KLM hatte im Mai Exklusivverhandlungen mit HNA über Servair begonnen. HNA war einst als Muttergesellschaft der chinesischen Fluggesellschaft Hainan Airlines bekannt, besitzt jedoch inzwischen zahlreiche Beteiligungen in der Luftfahrtindustrie, dem Finanzsektor, der Tourismusindustrie und der Logistikbranche. Die Gruppe, die auf einen Umsatz von knapp 30 Mrd. Dollar kommt, hatte Gategroup im April für 1,2 Mrd. Euro ein Übernahmeangebot gemacht. Diese Akquisition hat sie am 22. Dezember abgeschlossen. HNA will Gategroup von der Börse nehmen. Mit der Beteiligung an Servair steigt Gategroup nun zur klaren weltweiten Nummer 1 der Flugverpflegungsbranche auf. Ihr Umsatz wird dadurch von zuletzt 3 Mrd. auf 4,4 sfr (4,1 Mrd. Euro) steigen. Zum Vergleich: Der bisherige Branchenprimus, die Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs, kam im letzten Jahr auf einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.





