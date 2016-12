Vorschau (19:01) Leitartikel: Das kommt 2017 Satire in diesen Zeiten? Zum einen mag es sich für manche Leser nicht gut anfühlen, im Zeichen von Krieg und Terrorismus die Wirklichkeit auf die Schippe zu nehmen. Zum anderen könnte man den Sinn von Persiflage grundsätzlich in Frage stellen in einem Umfeld, in dem die Grenzen zwischen Realität, Realsatire, Postfaktischem und Fake zunehmend verschwimmen, die Fakten immer öfter und immer schneller die Fiktion überholen und der Tabu- und Rechtsbruch zur Normalität wird. Doch gerade dann kann Satire hilfreich sein. Man muss sie nur ernst nehmen, wie wir es seit 14 Jahren jeweils in der vorletzten Ausgabe des Jahres versuchen: als präfaktischen Ausblick auf das, was im neuen Jahr Fakt wird.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 30.12.2016: Leitartikel von Bernd Wittkowski auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25702&titel=Leitartikel:-Das-kommt-2017







