Vorschau (19:06) EU segnet Liquiditätshilfe für MPS ab Der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) geht zumindest kurzfristig nicht das Geld aus. Die EU-Kommission hat am Donnerstag vorübergehende Liquiditätshilfen des italienischen Staats für die Krisenbank gebilligt. Zugleich erlaubte die EU-Behörde der Regierung in Rom, weitere sechs Monate lang Banken bei Bedarf Liquiditität zu Verfügung zu stellen, sofern sie sich dabei an die EU-Beihilferegeln hält. Die sehen unter anderem vor, dass Institute, die kurzfristig finanziell über Wasser gehalten werden, eine angemessene Vergütung an den Staat zahlen müssen. Solche Liquiditätshilfen werden in der EU nicht allein in Italien gewährt, sondern auch in Griechenland, Portugal, Zypern und Polen – und zwar mit Erlaubnis aus Brüssel. Die EU-Wettbewerbshüter haben zugleich klargestellt, dass diese Liquiditätsmaßnahmen nicht verwechselt werden dürfen mit öffentlichen Hilfen an Banken, um deren Kapitalbasis zu stärken. „Im Falle von MPS hat Italien angekündigt, die Erlaubnis für eine vorbeugende Rekapitalisierung zu beantragen", verlautete aus der EU-Kommission. Die EU-Behörde werde „nun mit der italienischen Regierung und den Aufsichtsbehörden die Vereinbarkeit der geplanten Maßnahmen des italienischen Staats mit EU-Regeln prüfen."

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 30.12.2016



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25704&titel=EU-segnet-Liquiditaetshilfe-fuer-MPS-ab







