Vorschau (19:01) In der Major League Soccer schnüren Milliardäre die Fußballschuhe Während die US-Fußballnationalmannschaft sich unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Jürgen Klinsmann zuletzt nicht in die gewünschte Richtung entwickelt hat, macht die Major League Soccer (MLS) zumindest in finanzieller Hinsicht große Fortschritte. Die derzeit 20 Teams in der 1994 gestarteten höchsten Spielklasse bringen es nach Einschätzung von Forbes aktuell auf einen Wert von durchschnittlich 185 Mill. Dollar. Das ist im Vergleich zu globalen Fußballmarken wie Real Madrid, dem FC Barcelona oder Manchester United, die es laut Forbes jeweils auf einen Wert von mehr als 3 Mrd. Dollar bringen und zusammen mit dem Footballteam Dallas Cowboys und der Baseballmannschaft New York Yankees die Top 5 der wertvollsten Sportteams bilden, eher niedlich. In den vergangenen drei Jahren ist der Wert der MLS-Teams damit aber um vier Fünftel gestiegen. Mit dem amtierenden Meister Seattle Sounders, dem Rekordmeister Los Angeles Galaxy, dem New York City FC, Toronto FC sowie Orlando City SC, Houston Dynamo und Portland Timbers bringen es schon sieben Mannschaften auf einen Wert von mehr als 200 Mill. Dollar.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 30.12.2016: Bericht von Stefan Paravicini auf Seite 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25706&titel=In-der-Major-League-Soccer-schnueren-Milliardaere-die-Fussballschuhe







Termine des Tages

Freitag, 30.12.2016



Keine aktuellen Termine vorhanden









Anlagemagazin