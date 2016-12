Vorschau (19:01) Finanzmarktkalender: Fiat zieht es in die Wüste Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zieht es zum Jahresauftakt in die Wüste. Denn die Elektronik- und Unterhaltungsmesse CES in der Wüstenstadt Las Vegas hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Pflichttermin für die Branche gemausert. Neben dem drittgrößten US-Automobilhersteller ist in der nächsten Woche auch sonst fast alles in der Casino-Metropole im Bundesstaat Nevada vertreten, was in der Autoindustrie Rang und Namen hat. FCA plant zu Beginn der Pressetage am nächsten Dienstag allerdings einen besonderen Auftritt. Zum ersten Mal stellt der Konzern laut US-Medienberichten ein neues Modell nicht auf der wenige Tage später startenden Automobilmesse am Firmensitz von Chrysler in Detroit, sondern in Las Vegas vor. In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 30.12.2016 im Finanzmarktkalender mit den Terminen der kommenden Woche u.a. in einem Beitrag von Stefan Paravicini auf Seite 2



