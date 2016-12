BMW hängt auch künftig vom Diesel ab – Interview mit Vorstandschef Harald Krüger Trotz ambitionierter Ziele in der Elektromobilität hängt der Erfolg von BMW auch in der kommenden Dekade überwiegend von den herkömmlichen Verbrennungsmotoren ab. „Wenn wir im Jahr 2025 rund 15 bis 25 % elektrifizierte Fahrzeuge haben, liegt der Anteil von Benzinern und Dieselfahrzeugen immer noch bei rund 80 %", sagte Vorstandschef Harald Krüger im Interview der Börsen-Zeitung. „Das heißt, der Verbrenner ist auch in der nächsten Dekade für uns eine ganz wichtige Größe." In Europa, das knapp die Hälfte des Autoabsatzes des Konzerns ausmacht, liegt der Dieselanteil laut Krüger bei über 70 %. „Aktuell ist kein signifikanter Rückgang festzustellen." Dies erkläre sich dadurch, dass der Diesel kostengünstig und verbrauchseffizient sei.