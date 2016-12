Vorschau (18:40) „Eine Diskussion über eine Normalisierung der Geldpolitik ist nötig“ – Interview mit EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Ansicht ihres Direktoriumsmitglieds Benoît Cœuré eine Debatte über eine Normalisierung ihres extrem expansiven Kurses führen – das aber mit größter Vorsicht. „Eine Diskussion über eine Normalisierung der Geldpolitik ist nötig, aber sie muss sehr vorsichtig begonnen werden", sagte er im Interview der Börsen-Zeitung. Die Inflation sei noch sehr niedrig und es gebe viel Unsicherheit. Inflation und Wachstum entwickelten sich aber „klar in die richtige Richtung". Cœuré sagte, die jüngste Entscheidung, das Wertpapierkaufprogramm (Quantitative Easing, QE) bis Ende 2017 zu verlängern, aber ab April mit reduziertem monatlichem Kaufvolumen, sei „ganz und gar nicht" ein Einstieg in den Ausstieg: „Die Eurozone wird geldpolitische Unterstützung noch für einen längeren Zeitraum brauchen, aber der Umfang der Käufe kann verringert werden." Zur Frage, ob neben einer QE-Aufstockung 2017 auch eine weitere Reduzierung möglich sei, sagte er: „Unsere Forward Guidance ist keine Festlegung auf eine bestimmte Vorgehensweise." Angesichts der Datenlage aber sei der jetzige Kurs angemessen.

