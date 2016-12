Vorschau (18:40) Dax legt 2016 um 6,9 Prozent zu – Trump beflügelt den Dollar Am letzten Tag des Jahres ist der Dax auf ein 17-Monats-Hoch von 11482 Punkten gestiegen. Den Handel beendete er nur einen Zähler tiefer bei 11481 Punkten. Nach Gewinnen in den Jahren 2014 und 2015 von 2,7 % und 9,6 % hat der Index damit um 6,9 % zugelegt. Das Plus des Dax war allerdings hart erkämpft. In den ersten Wochen des Jahres sackte er um bis zu 19 % ab, sein schlechtester Auftakt seit einem halben Jahrhundert. Erst ein forscher Schlussspurt nach dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump ermöglichte das gute Ergebnis des Index. Mit seinem Schlussspurt hat der Dax die Bundesanleihen geschlagen. Doch auch deren Bilanz fällt nicht schlecht aus. Mit zuletzt 0,21 % ergab sich in der zehnjährigen Laufzeit ein Renditerückgang seit Jahresbeginn um 42 Basispunkte. Dadurch konnten Anleger einen Ertrag von 5,1 % einfahren. Eine Achterbahnfahrt erlebte der Dollar. Zunächst geriet die Währung unter Druck, als sich die Fed für ein langsameres als das erwartete Tempo für ihr Leitzinsanhebungstempo entschied. Im Verlauf des zweiten Halbjahres, insbesondere aber nach dem Wahlsieg Trumps, verstärkten sich die Erwartungen über steigende US-Zinsen wieder. Der Dollar-Index kletterte bis auf ein 14-Jahres-Hoch, der Euro sank mit 1,0350 Dollar auf den niedrigsten Stand seit Januar 2003. Mit zuletzt rund 1,05 Dollar hat der Euro 2016 um 2,7 % nachgegeben.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 31.12.2016: Berichterstattung von Christopher Kalbhenn auf den Seiten 1 und 2

sowie Bericht von Stefan Schaaf auf Seite 7

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25713&titel=Dax-legt-2016-um-6,9-Prozent-zu-–-Trump-befluegelt-den-Dollar-







Termine des Tages

Montag, 02.01.2017



Keine aktuellen Termine vorhanden









Anlagemagazin