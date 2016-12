Die EZB und der Kampf um mehr Inflation In Spanien sind die Preise zum Jahresende überraschend so stark gestiegen wie seit August 2013 nicht mehr – nämlich um 1,4 %, nach 0,5 % im November. Die neuen Daten vom Freitag schüren die Erwartung, dass auch in der Eurozone im Dezember ein kräftiger Anstieg zu Buche stehen wird. Das erhöht die Aufmerksamkeit für die erste Schätzung, die am Mittwoch kommt, zusätzlich. Die Volkswirte erwarten im Mittel eine Teuerungsrate für Euroland von 1,0 % (November: 0,6 %). Auch ein wenig mehr scheint möglich. So erwartet die Commerzbank 1,1 %. Es wäre das erste Mal seit September 2013, dass die Rate wieder die 1-Prozent-Marke erreicht oder überschreitet.