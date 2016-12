Themen der Jahresschlussausgabe 2016 In der Jahresschlussausgabe bietet die Börsen-Zeitung eine umfassende Berichterstattung zu folgenden Themenschwerpunkten: Marktchancen 2017, Die ökonomische Ordnung zerbricht, Finanzbranche kämpft ums Überleben, Wachstum in Zeiten der Disruption sowie Köpfe des Jahres. Nach einem Jahr der Unsicherheit und großen Überraschungen zeichnet sich für die Finanzmärkte für 2017 Ähnliches ab. Die Herausforderungen für die Marktteilnehmer scheinen eher zuzunehmen. Für Turbulenzen wird möglicherweise die Politik sorgen, insbesondere wenn populistische Bewegungen bei den Wahlen in Euroland siegen.

In den USA ist mit Trump eine politische Zeitenwende angebrochen, welche die ganze Welt in Unordnung bringen kann. Viele Menschen haben Angst, dass die bewährte Ordnung zerbricht. Verunsicherung dürfte auch 2017 das bestimmende Gefühl sein und maue Aussichten für Investitionen und Konsum bringen.

„Finanzbranche kämpft ums Überleben" widmet sich der Lage von Banken und Versicherern. Haben wir es nicht eine Nummer kleiner, ließe sich fragen. Wie aber ist es zu nennen, wenn Berlin dementieren muss, dass es an einem Notfallplan für die Deutsche Bank arbeite, wenn die Commerzbank jede fünfte Stelle abbaut, Zinstief und Regulierung Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen reihenweise in Fusionen treiben. Im Finanzsektor zeichnet sich ein Wettbewerb um jene Erträge ab, die in einer politisch offenbar aus den Fugen geratenen Welt, in einem strenger regulierten und überbesetzten Markt noch bleiben. Diesen Kampf wird nicht jedes Institut gewinnen. In dem Schwerpunkt wirft die Redaktion Schlaglichter auf das, was die Branche bedroht und was ihr Perspektiven bietet. Im Duden sucht man disruptiv vergebens. Was für eine Lücke! Ohne „Disruption" kann heute kein ernst zu nehmender Manager eine Rede halten. Jede Branche, jedes Unternehmen wird von Umbrüchen erfasst. Ganz neu ist das nicht. Umwälzende Entwicklungen schütteln die Menschheit durch, seit der erste Primat die Keule schwang. Gerade deutsche Unternehmen sind stark in Domänen, die in die Jahre gekommen sind. Auto-, Elektro- und Maschinenbauindustrie geraten ins Zentrum der Neuerungen, die von agilen und experimentierfreudigen IT-Konzernen in den USA vorangetrieben werden. Was ist zu tun, um nicht abgehängt zu werden? Was garantiert auch in Zukunft Wachstum?