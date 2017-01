Vorschau (18:54) Neue Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“: Die Angst vor der Blase Seit einigen Jahren steigen die Preise für Immobilien bereits spürbar. Die Angst vor einer Preisblase, einer kollektiven Übertreibung, liegt nahe. Doch bisher sind höhere Preise im Wesentlichen solide begründet. Vor allem sinkende Zinsen befeuern die Entwicklung. „Risiken für die Finanzstabilität können dann entstehen, wenn stark steigende Preise für Wohnimmobilien, eine starke Expansion des Kreditvolumens und nachlassende Standards bei der Kreditvergabe zusammenfallen", hält die Bundesbank im Finanzstabilitätsbericht fest. Doch danach sieht es derzeit nicht aus: So lag das Immobilienkreditvolumen im September um 3,7 % über dem Vorjahreswert – ein spürbarer, aber kein dramatischer Anstieg, der in etwa den Anstieg der Preise widerspiegelt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 03.01.2016 im ersten Beitrag zur Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ von Jan Schrader auf Seite 3

sowie Berichterstattung von Jan Schrader und Annette Becker auf den Seiten 1 und 8

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25719&titel=Neue-Serie-„Immobilienmaerkte-im-Ausnahmezustand“:-Die-Angst-vor-der-Blase







