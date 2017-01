Leitartikel zu den Finanzmärkten: Rückschlagsrisiken Einen Sturz wie zum Auftakt des gerade beendeten Jahres brauchen die Aktienmärkte in den kommenden Wochen wahrscheinlich nicht zu befürchten. Denn das Umfeld hat sich für Risiko-Assets generell aufgehellt, so dass Dividendenwerte, aber auch Credits, Rohstoffe et cetera vor weiteren Avancen stehen dürften. Rund um den Globus zeigen die Konjunkturindikatoren mit Ausnahme weniger Länder wie beispielsweise der Türkei nach oben. Große Schwellenländer wie Brasilien und Russland, die unter anderem von der Erholung der Rohstoffpreise profitieren, sind im Begriff, ihre Rezession zu überwinden. Hinzu kommt, dass die vor dem Antritt stehende neue Trump-Regierung die größte Volkswirtschaft der Welt mit fiskalpolitischen Maßnahmen ankurbeln will.