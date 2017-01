Analyse „Im Blickfeld“: Monte dei Paschi als Präzedenzfall Die Rettung der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) soll zum Präzedenzfall für Europas Banken werden. Zumindest darin sind sich Italiens Regierung, die zuständige EU-Kommission und die Europäische Zentralbank (EZB) einig. In diese Richtung geht auch die Billigung der EU-Kommission zur vorübergehenden Liquiditätshilfe des italienischen Staates für die Krisenbank. Damit geht MPS – zumindest kurzfristig – nicht das Geld aus. Zugleich erlaubte die EU-Behörde der Regierung in Rom, weitere sechs Monate lang Banken bei Bedarf Liquidität zur Verfügung zu stellen, sofern sie sich dabei an die EU-Beihilferegeln hält. Solche Liquiditätshilfen werden in der EU nicht allein in Italien gewährt, sondern auch in Griechenland, Portugal, Zypern und Polen – und zwar mit Erlaubnis aus Brüssel.