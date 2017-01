Kommentar zum Arbeitsmarkt: Augenmaß wahren Egal, was 2016 auch passiert ist, ob nun Ängste um Chinas Wirtschaft, Finanzmarktturbulenzen, der Flüchtlingszustrom, das Brexit-Votum oder die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten – die deutsche Konjunktur brummt und treibt den Arbeitsmarkt und damit auch die Erwerbstätigenzahl von Rekord zu Rekord. 2016 stieg die Zahl auf 43,5 Millionen. Und es sieht nicht so aus, als würde der konjunkturelle Höhenflug 2017 ein jähes Ende finden. Vor allem Stimmungsindikatoren wie der Ifo-Geschäftsklimaindex oder die Einkaufsmanagerindizes versprechen anhaltendes Wachstum. Zudem strotzen die Verbraucher nur so vor Zuversicht. Um den Arbeitsmarkt muss man sich also aktuell keine ernsthaften Sorgen machen. Für eine Fortsetzung des Booms spricht nicht zuletzt die anhaltend hohe Arbeitskräftenachfrage, und es wird erwartet, dass die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag erneut Rekordwerte sowohl für Dezember als auch das Gesamtjahr 2016 meldet. Trotzdem wäre es töricht, erste Warnsignale zu übersehen.