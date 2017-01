Vorschau (18:54) Elektroautoprämie startet schwach Die von der Bundesregierung eingeführte Subventionierung der Elektromobilität in Form einer Kaufprämie von 4000 Euro für batteriebetriebene Autos und 3000 Euro für Hybridfahrzeuge ist verhalten angelaufen. Laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gingen bis zum 1. Januar insgesamt lediglich 9023 Anträge ein. Rund 5100 Anträge entfielen auf E-Autos, rund 3900 auf Plug-in-Hybride. Fast die Hälfte der Anträge stellten Unternehmen. BMW konnte von der Prämie, deren Kosten von 1,2 Mrd. Euro sich Bund und Hersteller teilen, mit 2592 Anträgen am stärksten profitieren. Der i3 war mit 1567 Anträgen das gefragteste Fahrzeug. Auf Audi entfielen 1188 Anträge, auf VW 887, auf Mercedes 311.

