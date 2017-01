Gespräch mit Mirko Siepmann, Vorstandssprecher des Bankhauses August Lenz: Viel Überzeugungsarbeit Das Bankhaus August Lenz muss bei der Finanzaufsicht und in der Öffentlichkeit viel Überzeugungsarbeit leisten. Denn Finanzvertriebe haben eher einen zweifelhaften Ruf. Finanzvertrieb wird oft mit dem wenig schmeichelhaften Begriff Drückerkolonne gleichgesetzt. Auch das Bankhaus August Lenz in München muss sich immer wieder diesem Vorwurf stellen – besonders, wenn es um Rechtsvorgaben geht. „Die Finanzaufsicht schaut sich unser Geschäftsmodell ganz genau an", sagt Vorstandssprecher Mirko Siepmann im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe offenbar die Vorstellung, wer auf Provisionsbasis tätig sei, arbeite nicht im Interesse des Kunden. „Wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten."