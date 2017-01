Vorschau (18:54) Kleine Insel, große Aufgabe Mit Malta hat in der EU jetzt das kleinste Mitgliedsland die Ratspräsidentschaft übernommen – für ein Halbjahr, das mit wichtigen Wahlen und dem Start der Brexit-Verhandlungen entscheidende Weichenstellungen beinhaltet. Wirtschaftsthemen sind auf der maltesischen Agenda allerdings nur wenige zu finden. Es gehört zu den kleinen Absurditäten am Rande, dass ausgerechnet unter der ersten EU-Ratspräsidentschaft von Malta die Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London anlaufen – ist der Inselstaat doch erst seit gut 50 Jahren unabhängig von Großbritannien und erst seit 2004 Mitglied in der Europäischen Union. Maltas sozialdemokratischer Ministerpräsident Joseph Muscat hat bereits angekündigt, sein Land wolle in seiner ersten Ratspräsidentschaft vor allem als „Brückenbauer" fungieren. Auf die anstehenden Scheidungsgespräche der EU mit Großbritannien dürfte dies allerdings keine großen Auswirkungen haben. Denn die Ratspräsidentschaft wird ebenso wie das Europaparlament zunächst nur einen beobachtenden Status im Brexit-Prozess erhalten. Die Federführung seitens der EU hat hier ganz klar der Chefunterhändler der EU-Kommission, der Franzose Michel Barnier.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 03.01.2016: Bericht von Andreas Heitker auf Seite 4



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25725&titel=Kleine-Insel,-grosse-Aufgabe







Termine des Tages

Dienstag, 03.01.2017



Keine aktuellen Termine vorhanden









Anlagemagazin