Vorschau (18:54) Ex-HRE-Chef Funke vor Gericht Die Schieflage der Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) im Jahr 2008 hat auch für ihren ehemaligen Vorstandssprecher Georg Funke und Ex-Finanzvorstand Markus Fell ein gerichtliches Nachspiel. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München I habe die Hauptverhandlung zugelassen, erklärten die Justizbehörden. Der Anklage aus dem Jahr 2014 zufolge stehen unrichtige Darstellungen in Konzernabschlüssen und während einer Investorenkonferenz im Fokus. Die Verhandlung soll am 20. März beginnen, bisher sind 17 Termine festgelegt. Das Verfahren gegen sechs weitere ehemalige HRE-Vorstände soll bei Zahlung von Geldbußen zwischen 30000 Euro und 80000 Euro eingestellt werden.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 03.01.2016: Berichterstattung von Michael Flämig auf Seite 1 und in der Rubrik „Personen“ auf Seite 12



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25726&titel=Ex-HRE-Chef-Funke-vor-Gericht







