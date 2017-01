Basel III: Fronten zwischen USA und Europa verhärtet – Treffen am Sonntag geplatzt Im Ringen um neue Kapitalvorgaben für Banken haben sich zwischen den USA und Europa die Fronten verhärtet. Allen voran aufgrund deutscher Proteste wurde das eigentlich für Sonntag angesetzte Treffen der Chefs der Notenbanken und Aufsichtsbehörden kurzfristig abgesagt. Dies teilte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mit. Bei der Zusammenkunft der Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS) war eigentlich geplant gewesen, einen Abschluss des Regelwerks Basel III auf Basis der jüngsten Vorschläge zu erreichen. Es sei mehr Zeit notwendig, die letzten Details der Rahmenbedingungen zu kalibrieren, hieß es in der Mitteilung. In „naher Zukunft" solle das Treffen nachgeholt werden. Eher unwahrscheinlich ist, dass dies noch vor der Vereidigung von Donald Trump am 20. Januar geschieht, der angekündigt hat, die Bankenregulierung wieder abzuschwächen. „Basel III zu vollenden ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen in die risikogewichteten Kapitalquoten wiederherzustellen, dieses Ziel streben wir weiterhin an", so GHOS-Chairman und EZB-Präsident Mario Draghi. Stefan Ingves, Chairman des Baseler Komitees, ergänzte, die in der Finanzkrise offenbarten Kapitallücken müssten beseitigt werden, um die Banken sicherer und abwehrstärker zu machen.