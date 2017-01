Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“(Teil 2): Späte Linderung für Immobilienfinanzierer Langeweile ade. Lange Zeit kam das Geschäft der Immobilienfinanzierung zumindest in Deutschland knochentrocken daher. Bewertungsblasen und Schieflagen kannte man in der Branche nur aus dem Ausland. In jüngster Zeit aber ist der deutsche Immobilienmarkt mächtig in Bewegung geraten. Regulierer und Aufseher haben sich darangemacht, das Geschäft auf ganz neue Grundlagen zu stellen. Global steht der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht vor dem Abschluss des Regelpakets Basel III, welcher die Karten in der Immobilienfinanzierung neu mischen dürfte. Und bundesweit hat der Gesetzgeber mit seiner Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie das private Hypothekengeschäft neu geregelt. Wie sich die Regelwerke konkret auswirken werden, diese Frage wird in den kommenden Monaten noch viele Köpfe rauchen lassen.