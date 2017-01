Vorschau (19:05) Aktienmarkt: Japan hofft auf den Trump-Effekt Japans Aktienmarkt hat ein durchwachsenes Jahr 2016 erlebt. Nach kräftigen Einbrüchen durch China- und Brexit-Sorgen schaffte der Markt erst im Herbst die Wende. Unterm Strich konnte der Nikkei 225 um 0,4 % und der marktbreite Topix um 0,6 % zulegen. Beide Indizes schlossen damit das erste Mal seit den achtziger Jahren fünf Jahre in Folge im Plus. Die Wirtschaftspolitik des kommenden US-Präsidenten Donald Trump wird nach Ansicht verschiedener Brokerhäuser die japanischen Aktienindizes im Jahr 2017 auf ein neues 20-Jahres-Hoch treiben. Grund dafür ist die Erwartung eines starken Dollar.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 4.1.2017: Bericht von Martin Fritz auf Seite 13



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25731&titel=Aktienmarkt:-Japan-hofft-auf-den-Trump-Effekt







Termine des Tages

Mittwoch, 4.1.2016



Keine aktuellen Termine vorhanden









Anlagemagazin