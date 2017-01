Wohnungsvermieter Grand City will 2017 in MDax Spätestens bis zum Jahresende will die aus Berlin heraus tätige Grand City Properties den MDax geentert haben. Der bundesweite Wohnungsvermieter gehört mit einer Marktkapitalisierung von knapp 2,7 Mrd. Euro zu den schwersten Werten im Entry Standard, wo das Unternehmen bislang gelistet ist. In diesem Segment waren Kapitalmaßnahmen leicht durchzuführen – die Grundlage für die bisherige rasche Expansion. Künftig werde Grand City aber „merklich langsamer wachsen", sagt Vorstandschef Christian Windfuhr im Interview der Börsen-Zeitung. Die angepeilt 10-prozentige Expansion pro Jahr liegt aber immer noch deutlich höher als inzwischen in der Branche üblich. Zudem strebt Windfuhr ein „A–"-Rating an.