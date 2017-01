Das letzte Hemd – Fadenrisse von Modeunternehmen Strenesse und Wöhrl, Steilmann und René Lezard: Die Löcher in der Modebranche werden größer. Nicht zuletzt, weil Finanzierungen über Mittelstandsanleihen auf Kante genäht worden waren. Aber auch ohne Kapitalmarkt wird es eng. „Wir sehen uns draußen", wirbt Jack Wolfskin und will diesen Spruch mit Blick auf die Gläubigergespräche sicher nicht als Drohung verstanden wissen. Doch es gibt auch Ausnahmen, wie Schustermann & Borenstein zeigt, die für über 700 Mill. Euro den Besitzer (von Ardian an Permira) wechselte. Das Konzept Exklusivität und Verknappung – kaufen darf nur, wer einem exklusiven Club beitritt, für den es einer Einladung bedarf – kommt offenbar gut an. Es funktioniert auch online mit Bestsecret. Die deutsche Modeindustrie und der Handel stecken indes schon lange in einer schwierigen Situation.