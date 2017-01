Leitartikel: Als Nächstes die Braunkohle Nach dem Atomausstieg ist vor dem Braunkohleausstieg. Es geht darum, die Förderung und Verstromung der Braunkohle abzuwickeln und die Kosten für den Steuerzahler in Grenzen zu halten. Die Aufgaben einer künftigen Braunkohlekommission werden schwierig. Einerseits wird sie den Steuerzahler schonen wollen, wenn es um die Kosten für die Renaturierung der Tagebaue geht. Andererseits wird die Kommission darüber nachdenken müssen, was den zehntausenden Beschäftigten und den Regionen an wirtschaftlichen Alternativen zur Kohle geboten werden kann. Einen Hinweis auf den Namen des Gremiums gibt es schon: „Die Bundesregierung setzt eine Kommission Klimaschutz, Wachstum, Strukturwandel und Vollendung der Energiewende ein", heißt es im Klimaschutzplan. Dort wird auch der Ausstieg angekündigt: „Die Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn die Kohleverstromung schrittweise verringert wird." Bevor konkrete Entscheidungen getroffen werden, müssten den Regionen Zukunftsperspektiven gegeben werden. Daher wird eine Kommission weder vor der Bundestagswahl im Herbst 2017 noch vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr ihre Arbeit aufnehmen. Schließlich geht es um zwei ohnehin strukturschwache Regionen: einerseits das rheinische Braunkohlerevier sowie andererseits die Lausitz, Sachsen und Sachsen-Anhalt.