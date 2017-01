Vorschau (19:05) Rückkehr der Inflation schürt Streit über EZB-Kurs Die Inflation im Euroraum hat sich zum Jahresende nahezu verdoppelt und mit voraussichtlich 1,1% den höchsten Stand seit September 2013 erreicht. Zusammen mit nochmals besser ausgefallen Konjunkturdaten befeuerte das am Mittwoch die Diskussion über den Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Vor allem in Deutschland fordern Politiker und Ökonomen einen baldigen Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik. Die Euro-Hüter wollen davon aber bislang nichts wissen. Laut einer ersten Schätzung von Eurostat verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Währungsraum im Dezember zum Vorjahr um 1,1%, nach 0,6% im November. Volkswirte hatten im Mittel mit 1,0% gerechnet. Getrieben wurde die Inflation vor allem von den Energiepreisen. Sie legten auf Jahressicht um 2,5% zu. Im November hatte noch ein Minus von 1,1% zu Buche gestanden. Seit Mitte 2014 hat die EZB mit beispiellosen Maßnahmen wie Negativzinsen und Wertpapierkäufen (Quantitative Easing, QE) versucht, die Wirtschaft anzukurbeln und die unter dem Ziel von knapp 2% liegende Inflation anzuheizen. Anfang Dezember hatte sie QE über März 2017 hinaus bis Dezember 2017 verlängert, wenn auch ab April mit reduziertem monatlichem Kaufvolumen von 60 Mrd. statt 80 Mrd. Euro.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 5.01.2017: Berichterstattung von Mark Schrörs auf den Seiten 1 und 5



