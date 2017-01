Kodex-Neuerungen stoßen auf harsche Kritik Die Spiellinie verläuft zwischen Investoren und Unternehmen. Während Anlegervertreter die neu vorgeschlagenen Anpassungen im Deutschen Corporate Governance Kodex durchaus wohlwollend betrachten, stoßen die Änderungen bei Unternehmen, Verbänden und auch Gewerkschaften auf teils harsche Kritik. Dies lässt sich der Flut an Stellungnahmen entnehmen, die während der Konsultationsfrist an die Kodex-Kommission geschickt wurden. Erstmals hat das Gremium die eingehende Post veröffentlicht. Das Spektrum der eingesandten Äußerungen reicht weit: von „alles schlecht" bis „volles Lob". Sehr unterschiedlich wird schon der Vorschlag aufgenommen, in der Präambel des Kodex künftig an das Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns" zu appellieren. Ein Anliegen, das dem Kommissionsvorsitzenden Manfred Gentz besonders am Herzen liegt und das immer wieder bemüht wird, um auf Mäßigung und Rechtschaffenheit hinzuwirken. Manches Unternehmen befürchtet jedoch, dass damit ein Einfallstor für Gerichtsprozesse geschaffen würde.