Vorschau (19:11) Automobilbauer: Erneutes Absatzplus nach Rekordjahr schwierig Nach dem besten Jahr seit 2009, als der krisengeplagte Pkw-Absatz durch die Abwrackprämie angekurbelt wurde, steht die Autoindustrie vor einem schwierigen Turnus. Da das Wirtschaftswachstum nachlässt und Benzinpreise sowie Zinsen wieder steigen, wäre 2017 ein Verkaufsplus von 2% „bereits ein Erfolg", urteilt Peter Fuß, Partner bei der Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young). Im abgelaufenen Jahr legten die Neuzulassungen um 4,5% auf gut 3,35 Millionen Pkw zu, errechnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Nach dieser Auflistung konnten fast alle deutschen Automarken mehr Autos verkaufen als vor Jahresfrist. Größter Verlierer war Volkswagen, deren Absatz im Jahr nach Bekanntwerden des Dieselskandals um gut 4% wegbrach. Da auch die Töchter Skoda und Seat nur unterdurchschnittlich wuchsen, bremste der Marktanteil des VW-Konzerns von 39,2 auf 37,6% herunter. Dass der Absatz im neuen Jahr trotz des hohen Ausgangsniveaus dennoch leicht zulegen konnte, führt Fuß auf die Rabattschlacht zwischen den Herstellern zurück. „Man hat einmal damit angefangen und die Käufer damit verwöhnt", sagte der Autoexperte. Seit Beginn des Jahrzehnts sind die Preisabschläge von Audi, BMW, Ford & Co nach Berechnungen des CAR-Instituts an der Uni Duisburg/Essen um etwa ein Viertel gestiegen.

