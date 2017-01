Leitartikel: Trumps Agenda In zwei Wochen wird der Immobilienunternehmer Donald J. Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Was viele bis zur Wahlnacht für ein Hirngespinst hielten, wird somit zur Realität. Die entscheidenden Fragen lauten nun, welche Punkte seiner teilweise rabiaten Agenda er umsetzen kann und was die Folgen für Amerika und die Welt sein werden. Sowohl Trumps Personalentscheidungen als auch das Kokettieren mit Alleingängen, von einseitigen Strafzöllen bis hin zu einem nuklearen Rüstungswettlauf mit Moskau, geben zu denken. An seinen Methoden, das haben die andauernden Twitter-Tiraden bewiesen, wird sich wohl nichts ändern. Doch gilt das auch für die Inhalte? Sicher ist, dass er wie angekündigt Einkommen- und Körperschaftsteuersätze wird senken wollen. Auch will der künftige Präsident die US-Wirtschaft von der Bürde drückender staatlicher Regularien befreien. Mit dieser Kombination hofft er, der Konjunktur einen kräftigen Wachstumsschub zu geben. Dass die Steuernachlässe nicht gegenfinanziert sind und die US-Schuldenquote bereits den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat, kümmert den neuen Präsidenten und die meisten seiner Parteikollegen kaum.