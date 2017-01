Analyse „Im Blickfeld“: Spanische „Schatten-GroKo“ auf Kurs Zum ersten Mal seit drei Jahren stehen 2017 in Spanien keinerlei Wahlen an. Vorerst zumindest, denn die Stabilität der konservativen Minderheitsregierung von Mariano Rajoy muss sich erst noch beweisen. Der Ministerpräsident warnt die Opposition davor, die wirtschaftspolitischen Schritte der letzten Jahre im Parlament zurückzudrehen, allen voran die Arbeitsmarktreform. Um sein Argument zu untermauern, nutzte er die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen, die einen deutlichen Rückgang der bei den Ämtern registrierten Erwerbslosen im letzten Jahr zeigten. Der Auftakt der neuen Amtszeit verlief überraschend reibungslos. Nachdem Rajoy Ende Oktober nach monatelangem politischen Stillstand doch vom Parlament wiedergewählt wurde, konnten sich die Konservativen schnell mit den Sozialisten der PSOE auf eine Reihe wichtiger wirtschaftspolitischer Maßnahmen verständigen. Einige Kommentatoren sprechen schon von einer inoffiziellen Großen Koalition der beiden führenden Parteien Spaniens, was die Sozialisten entschieden von sich weisen.