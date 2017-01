Chinas Zentralbank geht verstärkt gegen Kapitalflucht vor Zum Jahresauftakt hat Chinas Zentralbank neue Bestimmungen für Devisentransfers von Privaten erlassen und kündigt gleichzeitig verstärkte Kontrollmechanismen in Sachen Geldwäsche an. Die Maßnahmen gelten als neuer Hinweis darauf, dass die Eindämmung eines mit der latenten Schwäche des chinesischen Yuan gegenüber dem Dollar verbundenen Kapitalexodus zu den obersten Prioritäten der finanzmarktpolitischen Linie der Regierung im neuen Jahr gehört. Die neuen Regeln laufen in erster Linie darauf hinaus, dass chinesische Bankkunden wesentlich aufwendigere Informationspflichten beim Umtausch für Devisen erfüllen müssen. An der grundsätzlichen legalen Umtauschquote, die jedem chinesischen Bürger erlaubt, pro Kalenderjahr chinesische Yuan im Gegenwert von 50.000 Dollar in Fremdwährung umzutauschen, wird allerdings nicht gerüttelt.