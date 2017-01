Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“(3): Ein Stück Büro für jeden Die Macher der International Property Securities Exchange IPSX haben sich nichts weniger vorgenommen, als den Immobilienmarkt zu demokratisieren. Ihnen schwebt eine Börse vor, an der Anteile an einzelnen Gewerbeimmobilien gehandelt werden können wie Aktien. Dann könnten die Beschäftigten der Londoner City ein Stück von ihren Büros erwerben. Im Board finden sich Schwergewichte der City of London als Non-Executive Directors, darunter Sly Bailey, der ehemalige Chef der Verlagsgruppe Trinity Mirror („Daily Mirror"), Ian Axe, früher Chef von LCH.Clearnet, und Brian Ivory, der Chairman des Hedgefonds Marathon Asset Management. Noch im ersten Halbjahr soll IPSX den Handel aufnehmen. Als CEO des Marktplatzbetreibers mit Sitz in Guildford fungiert der ehemalige Lehman-Banker Anthony Gahan, einer der Gründer der Corporate-Finance-Boutique Wyvern Partners. Das für eine Börse erforderliche „Ökosystem", zu dem unter anderem Anwälte, Broker, Finanzinvestoren, Market Maker und Wirtschaftsprüfer gehören, haben sich die Gründer über Jahre aufgebaut.