Vorschau (19:11) Zahlreiche Brandherde bedrohen Apples Imperium Eben haben chinesische iPhone-Nutzer die Applikation der traditionsreichen US-Tageszeitung „New York Times" noch im heimischen App Store abrufen können, dann ist sie plötzlich weg. Das Verschwinden der Applikation am 23. Dezember ist keinem vorweihnachtlichen Wunder geschuldet, sondern dem vorauseilenden Gehorsam von Apple-Chef Tim Cook. Der iPhone-Anbieter hat die Zeitungs-Applikation auf Bitten der chinesischen Behörden entfernt – ohne Rücksprache mit dem Verlag, der auch von den Behörden im Reich der Mitte nicht kontaktiert wurde. Die „New York Times" sieht sich als Opfer der Strategie, chinesischen Lesern den Zugang zu unabhängiger Nachrichtenberichterstattung zu verwehren. Beim britischen Nachrichtensender BBC sind etwa die chinesische Website und einige englischsprachige Artikel geblockt. Auch Google und Facebook müssen im Reich der Mitte draußen bleiben. Apple rechtfertigt sich damit, die Zeitung habe gegen lokales Recht verstoßen, an das sich der iPhone-Anbieter halten müsse. Gegen welches Gesetz, teilte Apple der Zeitung auf Anfrage indes nicht mit. Es ist nicht das erste Mal, dass der iPhone-Anbieter, dem dort schon die virtuellen Buch- (iBooks) und Filmläden (iTunes Video) geschlossen wurden, gegenüber China einknickt. Immer wieder hat CEO Tim Cook Zugeständnisse gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gemacht – zuletzt versprach er im August mehr Investitionen. Im September folgte dann die Ankündigung des Aufbaus eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Peking für 45 Mill. Dollar – ein Novum.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 6.01.2017: Berichterstattung von Sebastian Schmid auf den Seiten 1 und 11



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25743&titel=Zahlreiche-Brandherde-bedrohen-Apples-Imperium



