Vorschau (19:11) Kommentar zu Schuldscheindarlehen: Ein Erfolg Made in Germany Selbst angloamerikanische Investmentbanker wissen inzwischen das Wort Schuldscheindarlehen locker zu buchstabieren. Auch ihnen leuchtet längst dieses spezielle Finanzierungsinstrument ein. Es ist eine Erfolgsgeschichte „Made in Germany" in einer Welt, die von angelsächsischen Usancen geprägt ist. Auf Seiten der Arrangeure geht es um eine Bastion der Landesbanken LBBW, Helaba und BayernLB, wobei Privat- und Auslandsbanken zunehmend ins Geschäft kommen. Es geht um eine breite Palette von Emittenten: vom kleinen Mittelständler über nicht gelistete Großunternehmen wie Aldi bis zu Dax-Konzernen wie Lufthansa. Und das Schuldscheindarlehen ist längst ein arrivierter Baustein in der Akquisitionsfinanzierung, wie es etwa ZF Friedrichshafen für den Kauf von TRW mit aufgenommenen 2,2 Mrd. Euro nutzte. Die Verzinsung liegt üblichweise unter Kupons von Anleihen, aber über der besicherter Bankkredite. Im abgelaufenen Jahr wurden in weit mehr als 100 Transaktionen gut 28 Mrd. Euro eingespielt. Der Schuldschein wird internationaler, fasst im übrigen Europa und in den USA Fuß und wird in immer mehr Währungen platziert. Das lockt auch Glücksritter an, die noch mit einem blauen Auge aus dem Markt für Mittelstandsanleihen gekommen sind, wo vielfach Eigen- mit Fremdkapital verwechselt worden ist.

