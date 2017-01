Vorschau (19:11) Interview mit Joachim Fels: Pimco sorgt sich um Zukunft der Eurozone Der Wirtschaftsberater und Managing Director des einflussreichen Vermögensverwalters Pimco, Joachim Fels, ist in großer Sorge über die Lage im Euroraum und den Zusammenhalt der Währungsunion. Im Interview der Börsen-Zeitung sagt der renommierte Ökonom, dass die Eurozone krisenanfälliger geworden sei und dass er sich nicht mehr so sicher sei, ob der politische Wille, die Gemeinschaft auf jeden Fall zusammenzuhalten, „überall noch so vorhanden ist" wie früher. Grund dafür sei zum einen der Aufstieg der Populisten. In einer Krise werde dieser es immer schwieriger für Regierungen machen, Rettungsprogramme aufzulegen, so Fels. Zum anderen trage das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer Renationalisierung der Märkte und Anlageportfolien bei. „Wenn aber die Investoren insgesamt weniger Exposure gegenüber den Peripheriestaaten haben, verringert dies den Anreiz für Frankreich oder Deutschland, den Euro zu retten." Laut Fels hat die EZB eine Deflation verhindert. Die EZB habe aber erkannt, dass sie ihr Inflationsziel von knapp 2% nicht allein erreichen kann. Das „stillschweigend angestrebte, implizite Inflationsziel" liege künftig eher bei 1 bis 1,5%.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 6.01.2017: Bericht von Dietegen Müller auf Seite 1

sowie Interview mit Joachim Fels, Managing Director bei Pimco, geführt von Dietegen Müller auf Seite 7

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25745&titel=Interview-mit-Joachim-Fels:-Pimco-sorgt-sich-um-Zukunft-der-Eurozone







Termine des Tages

Freitag, 06.01.2017



Keine aktuellen Termine vorhanden









Anlagemagazin