Vorschau (19:11) Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (4): Sparkasse bestreitet Immobilienblase Am Wohnimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main ist aus Sicht der Frankfurter Sparkasse keine Überhitzung erkennbar. „Immobilienblase" sei für ihn „geradezu ein Unwort", sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der viertgrößten deutschen Sparkasse, Stephan Bruhn, im Interview der Börsen-Zeitung. Er verwies auf den hohen Eigenkapitaleinsatz der Käufer und „wunderbar stabile" Finanzierungsverhältnisse. Bruhn kritisierte die überbordende Regulierung etwa zu Energie- und Klimafragen, durch die das Bauen in Deutschland auf Dauer unbezahlbar werde. Obendrein trieben Länder und Kommunen mit fortwährenden Steuer- und Abgabenerhöhungen die Kosten für Käufer und Mieter immer weiter in die Höhe.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 6.01.2017: Berichterstattung von Bernd Wittkowski auf Seite 1

sowie im vierten Beitrag zur Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ von Bernd Wittkowski auf Seite 5

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25746&titel=Serie-„Immobilienmaerkte-im-Ausnahmezustand“-(4):-Sparkasse-bestreitet-Immobilienblase







