Vorschau (19:11) BaFin ebnet den Weg für Run-off-Plattformen Die BaFin hat nach langer Bedenkzeit den Weg für die Übertragung von klassischen Lebensversicherungsbeständen an externe Abwickler geebnet und erstmals eine Transaktion abgenickt. Sie genehmigte nach einer Hängepartie von mehr als einem Jahr die Übertragung eines Portfolios der Basler Leben an die Run-off-Plattform Frankfurter Leben. Diese gehört mehrheitlich Fosun. Dem chinesischen Finanzinvestor ist damit nach der Übernahme der Privatbank Hauck & Aufhäuser auch der Einstieg in den deutschen Versicherungsmarkt gelungen. In der Branche wurde die Entscheidung mit Spannung erwartet, da angesichts des anhaltenden Zinstiefs zahlreiche Versicherer ihr Geschäft mit klassischen Garantiepolicen eingestellt haben und kein Neugeschäft mehr zeichnen.

