Vorschau (19:11) Leitartikel zum Wahljahr 2017: Taten statt Worte Glaubt man dem Bild in den Medien, gibt es in der deutschen Politik nur noch einen Themenkomplex: die Folgen der Flüchtlingskrise und die Debatte über innere Sicherheit. Noch beschäftigt Berlin der brutale Terroranschlag mit einem Dutzend Toten und zahlreichen Verletzten kurz vor dem Weihnachtsfest. Die Silvestermeile vor dem Brandenburger Tor dürfte nie besser gesichert gewesen sein als zu diesem Jahreswechsel. Andere politische Themen treten im Wahljahr 2017 bisher dahinter zurück. Dabei hat der Wähler einiges zu entscheiden. Denn es steht nicht nur die Bundestagswahl im Herbst an, sondern auch drei Landtagswahlen in den ersten sechs Monaten: im Saarland am 26. März, im Schleswig-Holstein am 7. Mai und in Nordrhein-Westfalen eine Woche später. Bayern wählt zwar erst im Herbst 2018, aber auch diese Wahl wirft schon ihre Schatten voraus. CSU-Vorsitzender Horst Seehofer tut alles, weil er den Verlust der absoluten Mehrheit fürchtet. Dafür riskiert er sogar den Bruch mit der Schwesterpartei CDU, wenn deren Vorsitzende, Kanzlerkandidatin Angela Merkel, nicht auf seine Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge einschwenkt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 6.01.2017: Leitartikel von Angela Wefers auf Seite 8



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25748&titel=Leitartikel-zum-Wahljahr-2017:-Taten-statt-Worte







