Vorschau (19:11) Deutsche Bank legt Steuerstreit bei Zwei Wochen nach der milliardenschweren Einigung im Hypothekenstreit in den USA hakt die Deutsche Bank eine weitere Altlast ab: Für mutmaßliche Steuertricks aus dem Jahr 2000 leistet das Institut in den USA eine Zahlung in Höhe von 95 Mill. Dollar, wie der New Yorker Bundesstaatsanwalt Preet Bharara am Mittwoch (Ortszeit) erklärte. Demnach hat die Bank versucht, über ein Netz von Zweckgesellschaften einer Steuerlast aus einer Transaktion zu entgehen. Mit der Einigung erkennt die Deutsche Bank eine Verantwortung in dem Fall an. Die Bank erklärte, sie sei erleichtert, einen mehr als 16 Jahre alten Streit hinter sich zu lassen. Mit der Einigung kommt die Bank dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump zuvor – und schafft damit erneut eine Unsicherheit vor dem anstehenden Machtwechsel beiseite. Kurz vor Weihnachten hatte sich das Institut mit dem US-Justizministerium auf eine Buße von 7,2 Mrd. Dollar geeinigt, bestehend aus einer Zahlung von 3,1 Mrd. Dollar und Erleichterungen für Verbraucher von 4,1 Mrd. Dollar. Damit kam die Bank möglichen Ansprüchen des Ministeriums wegen umstrittener Emissionen und Platzierungen von hypothekengedeckten Wertpapieren und zugehöriger Verbriefungen nach.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 6.01.2017: Bericht von Jan Schrader auf Seite 4

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Jan Schrader auf Seite 8

