Vorschau (19:11) Wall Street erwartet einen IPO-Boom Am amerikanischen Finanzmarkt gibt es derzeit kaum ein Eckchen, an dem nicht Zuversicht herrscht. Die Teilnehmer am Markt für Börsengänge sind in Teilen gar euphorisch. Mark Hantho, Leiter des globalen Equity-Geschäfts der Deutschen Bank, etwa schätzt, dass in diesem und im nächsten Jahr weltweit insgesamt 1000 Jungfirmen an die Börse gehen werden. Zwei Drittel davon würden sich in den USA notieren lassen. Das wären jeweils gut 300 Initial Public Offerings (IPO) an der Wall Street in den Jahren 2017 und 2018. Behält der Investmentbanker recht, wäre das eine beachtliche Trendwende. Nur 106 Unternehmen hatten sich an den New Yorker Börsen im vergangenen Jahr notieren lassen. Damit war 2016 das schwächste Jahr seit dem Finanzkrisenjahr 2009, als nur 64 Firmen ein IPO wagten. Das Emissionsvolumen war 2016 mit rund 20 Mrd. Dollar so niedrig wie zuletzt im Jahr 2003, als die Finanzmärkte noch unter dem Platzen der Dotcom-Blase litten. Die Flaute lag vor allem in dem mangelnden Interesse der Jungunternehmen begründet: Die Gelder der Risikokapitalgeber flossen reichlich, und anstatt sich der über ein börsennotiertes Unternehmen hereinbrechenden Bürokratie auszusetzen, verkauften sich viele Start-ups lieber an innovationshungrige Konzerne.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 6.01.2017: Bericht von Christiane Hanna Henkel auf Seite 17



