Vorschau (19:11) Finanzmarktkalender: Vorfreude auf die Trump-Zeit Wenn am kommenden Freitag gleich drei US-Großbanken ihre Zahlen für das Schlussquartal vorlegen, dürften steigende Erträge für noch bessere Stimmung unter den Investoren sorgen. Die Laune der Anleger im US-Finanzsektor ist ohnehin schon gut. Der designierte US-Präsident Donald Trump will viele Wall-Street-kritische Minister und Behördenleiter durch branchenfreundlichere Kandidaten ersetzen. So gilt seine jüngste Nominierung als klare Abkehr von der strengen Bankenregulierung unter Präsident Barack Obama. Mit Jay Clayton soll ausgerechnet ein Rechtsanwalt, der seit Jahren die Interessen der Finanzindustrie vertritt, Chef der Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) werden. Als erklärter Gegner der Dodd-Frank-Finanzmarktreform ist er für die Banken sicher ein Wunschkandidat, nachdem unter Obama meist Strafverfolger zum Zuge kamen. Zudem wird erwartet, dass Trumps Politik für steigende Inflationsraten sorgt und damit auch weiter steigende Zinsen bringt, die den Banken höhere Einnahmen versprechen. 2016 haben sich die Aktien der Finanzdienstleister im S&P 500 laut Factset um ein Fünftel verteuert. Und knapp die Hälfte des insgesamt bescheidenen Ergebniszuwachses im US-Leitindex während des dritten Quartals geht auf Banken und andere Branchenvertreter zurück, die im Schnitt 8% mehr verdient haben als in der Vorjahresperiode. In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download.

