Vorschau (19:18) Das CFO-Interview: HSH Nordbank rechnet sich gute Chancen für ihren Verkauf aus Kurz vor Beginn des Bieterverfahrens zeigt sich Oliver Gatzke, Finanzvorstand der HSH, im Interview der Börsen-Zeitung zuversichtlich, dass der von der EU-Kommission bis Ende Februar 2018 geforderte Verkauf durch die beiden Ländereigner Hamburg und Schleswig-Holstein gelingen wird. Das Szenario einer Abwicklung, die Brüssel im Falle eines Scheiterns der Veräußerung verlangt, könne er sich „im Moment nicht vorstellen". Gemäß EU-Entscheidung soll die gesamte Bank verkauft werden, Teilverkäufe sind aber auch möglich. Die Eigentümer der Bank werden voraussichtlich Ende Januar mit einer Verkaufsanzeige das Verfahren starten. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich strategische Investoren und Finanzinvestoren zusammenschließen, um die HSH Nordbank zu übernehmen und anschließend zu restrukturieren", erklärt Gatzke. Mut macht dem von der Schifffahrtskrise geplagten Institut das Interesse potenzieller Investoren im seit Herbst laufenden Pre-Marketing. „Wir spüren eine große Resonanz und sind sehr guter Dinge, dass wir einen großen Kreis von Investoren erreichen, die Anfang Februar Interessenbekundungen abgeben werden", so Gatzke. Als strategische Investoren würden europäische und asiatische Banken angesprochen. Ausgelotet werde auch ein Interesse im Landesbankenlager, das sich bislang in öffentlichen Stellungnahmen allerdings ablehnend äußerte.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.1.2017: Bericht von Carsten Steevens auf Seite 1

sowie CFO-Interview mit dem HSH-Nordbank-Finanzvorstand Oliver Gatzke, geführt von Carsten Steevens auf Seite 4

