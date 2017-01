Banken winken 700 Millionen Euro aus Verkauf von Zahlungsdienstleister Concardis Der Verkauf des Zahlungsdienstleisters Concardis rückt in greifbare Nähe: Die bisherigen mehr als 30 Eigentümer aus der deutschen Kreditwirtschaft dürften sich nach Informationen der Börsen-Zeitung bereits in wenigen Tagen mit einem Investor einigen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf informierte Kreise über einen anstehenden Verkauf an die Private-Equity-Investoren Bain Capital und Advent berichtet. Demnach zeichnet sich ein Verkaufserlös von rund 700 Mill. Euro ab, nachdem im Dezember von mehr als 600 Mill. Euro die Rede war. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus. Concardis, Bain Capital und Advent äußerten sich auf Nachfrage nicht. Für die Gesellschaft aus Eschborn, die vor allem Kartenzahlungen von Visa und Mastercard im Handel begleitet, wäre der Verkauf ein wichtiger Schritt: Der Zahlungsverkehr im Internet und über mobile Geräte gewinnt für Concardis an Bedeutung. Auch eine stärkere Anbindung an international agierende Händler zählt zu den Kernzielen der Gesellschaft. Das Konsortium aus Bain und Advent kauft bereits seit Jahren diverse Zahlungsverkehrsdienstleister auf. Auf den Verkauf der Concardis sollen im Eigentümerkreis vor allem private Adressen wie Deutsche Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank gedrungen haben.