Leitartikel zu US-Infrastrukturvorhaben: Holpriger Weg Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur in den USA hat der künftige Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen. Winkt Investmentbanken da eine Goldgrube? Investitionen von rund 1000 Mrd. Dollar innerhalb von zehn Jahren sollen es werden, um die marode Infrastruktur des Landes aufzubessern und die Wirtschaft zu fördern. Details des Versprechens Trumps haben seine Berater Wilbur Ross und Peter Navarro derweil in einem Papier dargelegt. Statt dass der Staat wie bisher Gelder aufnimmt zu den derzeit – noch – äußerst niedrigen Zinsen und diese an Bundesstaaten oder Kommunen verleiht, damit diese Infrastrukturprojekte bauen, ausbessern oder unterhalten, sieht der Plan Steuererleichterungen für private Investoren vor, die eigenes Kapital investieren. Das restliche Geld für die Bauprojekte würden die privaten Investoren am Kapitalmarkt beziehungsweise über einen Kredit aufnehmen. Nun rudert Trump wie bereits bei anderen Plänen auch zurück. Das Thema Infrastrukturinvestitionen stehe zumindest in den nächsten Monaten nicht oben auf seiner Agenda, heißt es. Steven Mnuchin, Ex-Goldman-Sachs-Banker und voraussichtlich künftiger Finanzminister, assistiert ihm beim Rückzug und schlägt nun eine Infrastrukturbank vor. Kippt Trump seine Infrastrukturpläne, verschiebt sie längerfristig oder verlässt sich nur noch auf eine Infrastrukturbank, die erst noch gegründet werden müsste, dann entginge Wall Street doch einiges an Geschäft, wie auch ein Blick auf die Aktienmarktbewertung zeigt. Investmentbanken, die teils umfangreiche Infrastrukturteams unterhalten, sollten ihre Expertise einbringen, um eine tragfähige Lösung zu finden. Für gierige Bonibanker mag beim Thema Infrastruktur nicht so viel zu verdienen sein wie bei dicken Mergers & Acquisitions. Den Erfolg können sie aber täglich bei der Fahrt an die Wall Street sehen, wenn sie nicht mehr über marode Brücken und löchrige Straßen holpern müssen.