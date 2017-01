Vorschau (19:18) ZEW-Prognosetest: Dax per Ende Juni bei 11511 erwartet Die Analysten deutscher Banken sehen den Dax zur Jahresmitte im Durchschnitt ihrer Schätzungen auf einem Niveau von 11511 Punkten. Dies ist dem Prognosetest zu entnehmen, den das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Kooperation mit der Börsen-Zeitung veröffentlicht. Per Ende März liegt der Mittelwert der Prognosen bei 11453 Punkten. Damit rechnen die Banken nicht damit, dass sich die Hausse der vergangenen Monate fortsetzt. Sie gehen stattdessen von einer Stagnation aus. Allerdings gehen die Schätzungen weit auseinander.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.1.2017: Bericht von Dieter Kuckelkorn auf Seite 13



