Trumps Attacken nerven Autobranche Unmittelbar vor Beginn der North American International Auto Show (NAIAS)zeigen sich Vertreter aus Politik und Branche genervt von den Attacken des nächsten US-Präsidenten Donald Trump gegen in Mexiko produzierende Fahrzeughersteller. Carlos Ghosn, Chef von Renault, Nissan und Mitsubishi, fordert von der künftigen US-Regierung klare Regeln für weitere Investitionsentscheidungen. Nach Trumps Drohung gegen Toyota, die in Mexiko eine neue Fabrik bauen will, stellte sich Japans Handelsminister Hiroshige Seko vor Toyota und andere Hersteller. „Japanische Autobauer leisten signifikante Beiträge bezüglich Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten." Die NAIAS, die vom 8. – 22. Januar in Detroit stattfindet, ist die größte Automesse der USA und insbesondere für deutsche Produzenten wie BMW oder Mercedes relevant, um auf dem ausländischen Markt ihre Neuwagen und Innovationen zu präsentieren.