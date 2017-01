Wilde Umschwünge beim Yuan Chinas Devisenmärkte haben einen ereignisreichen Start ins neue Jahr hinter sich. In den vergangenen Tagen hat die Zentralbank im Verbund mit chinesischen Geschäftsbanken versucht, den laufenden Baissetrend des Yuan zum Dollar zu unterbrechen und am Hongkonger Offshore-Markt stattfindende Short-Selling-Geschäfte mit einer Verknappung der Liquidität zu erschweren. Am Freitag wartete die Zentralbank mit einer sehr kräftigen Anhebung des offiziellen Referenzkurses zum Dollar für die chinesische Devise auf und setzte das Fixing mit 6,8868 nach zuvor 6,9307 Yuan je Dollar an, was einer Aufwertung um 0,9 % gleichkommt. Dies ist für sich genommen der größte Kräftigungsschritt, seitdem die chinesische Währung im Sommer 2005 von einem Dollar-Peg also einer Festanbindung zur US-Währung bei damals 8,28 Yuan je Dollar losgelöst wurde.