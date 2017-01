Kolumne „Unterm Strich“: Wie viel Trump braucht Deutschland? Man stelle sich vor, Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte vor Jahren via Twitter die Milliardeninvestition von Audi in Ungarn angeprangert und den Automobilbauer aufgefordert, lieber die Produktion in Ingolstadt zu erweitern. Eine solch plumpe Einmischung in strategische Unternehmensentscheidungen – wie jüngst von Donald Trump gegenüber den US-Autokonzernen – wäre nicht einmal Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer verziehen worden. Und doch ist in diesen Tagen in Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern zu hören, dass sich die Politik hierzulande eine Scheibe von Donald Trump abschneiden solle. Man müsse ja nicht gleich „Germany first" fordern, aber der Ausverkauf der deutschen Industrie an ausländische, vorwiegend chinesische Adressen dürfe so nicht weiter gehen, lässt sich die gar nicht so selten anzutreffende Stimmungslage zusammenfassen. Wer auf Abschottung, Strafzölle und die nationale Karte setzt, gefährdet auf Dauer den Wohlstand seines Landes.