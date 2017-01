Bleibt Insolvenzverwaltern die Resterampe? – Spezialthema Recht & Kapitalmarkt Deutschland wird in den nächsten Jahren ein weiteres Sanierungsinstrument erhalten: die Sanierung eines Unternehmens außerhalb des Insolvenzverfahrens. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, sich ohne Insolvenzantrag vor Zwangsvollstreckungen zu schützen und einer finanzwirtschaftlichen Restrukturierung zu unterziehen. Ein Novum mit weitreichenden Folgen. Die Europäische Kommission hat am 22. November 2016 den lange erwarteten „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren" vorgelegt. Der Richtlinienvorschlag leitet das ordentliche Gesetzgebungsverfahren der EU ein, was ein Jahr oder länger dauern wird. Er sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten in nationales Recht umsetzen müssen. Wie aus dem Bundesministerium der Justiz zu hören ist, sind mindestens vier Jahre bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes einzuplanen. Denn etliche Detailfragen wie die Vereinbarkeit mit den bisherigen Insolvenzgründen und Antragspflichten oder dem Prinzip der Gläubigergleichbehandlung sind zu klären.