Vorschau (19:05) Kommentar zu Volkswagen: Hoffnungswert Volkswagen steckt zwar noch mitten in der Aufarbeitung der Dieselabgas-Manipulationsaffäre, doch geht die VW-Vorzugsaktie seit einigen Wochen ab wie Schmidts Katze. Am Montag gewann das Papier zeitweise fast 5 % auf über 145 Euro an Wert. Seit Anfang Dezember beträgt das Kursplus satte 20 %. Getragen wird die Aktie von der Erwartung der Anleger, dass der Wolfsburger Autokonzern die größten bilanziellen Risiken von Dieselgate bald abgearbeitet hat. Nach den über 17 Mrd. Dollar teuren Vergleichen mit den US-Umweltbehörden und der umgerechnet 1,5 Mrd. Euro umfassenden Entschädigung in Kanada steht VW angeblich kurz davor, sich mit dem US-Justizministerium zu einigen. Spekuliert wird über eine Strafzahlung von über 3 Mrd. Dollar. Trotz dieses weiteren dicken Brockens zählt an der Börse vor allem, dass VW den Deal noch vor dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump unter Dach und Fach bringt. Packt der Konzern dies vor dem 20. Januar aber nicht, droht ihm unter dem neuen Herrn im Weißen Haus ein langwieriges Verfahren, welches noch viel teurer ausfallen könnte. Insofern macht die sich abzeichnende Lösung Hoffnung, dass für VW in den USA bald das Gröbste überstanden ist. Zum Autakt der Automesse in Detroit ist das für Volkswagen eine gute Nachricht.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.1.2017: Kommentar von Stefan Kroneck auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Peter Olsen, Carsten Steevens, Isabel Gomez und Andreas Hippin auf Seite 1 und im Schwerpunkt „Detroit Motor Show“ auf den Seiten 8 und 9

